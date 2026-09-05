Scuola media Franchini a Santarcangelo. Via libera al risanamento per 160.000 €

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, la Giunta comunale di Santarcangelo ha dato il via libera all’iter per la manutenzione straordinaria e il ripristino del muro della palestra, nonché altre opere di risanamento della scuola media “Teresa Franchini”.

L’intervento ha un costo stimato di 160mila euro finanziato grazie agli oneri di urbanizzazione. E' previsto in dettaglio il ripristino della porzione di muro perimetrale della palestra lesionato e messo provvisoriamente in sicurezza lo scorso anno. Dopo le dovute verifiche e il monitoraggio costante, serve ora procedere al risanamento definitivo con un intervento strutturale sul muro e con la modifica del sistema di scolo delle acque meteoriche – fattore principale delle lesioni – per convogliarle lontano dalla struttura e collegarle all’impianto fognario.

In aggiunta all’intervento principale, il progetto prevede anche la tinteggiatura della facciata principale in corrispondenza dell’ingresso, l’innalzamento di alcuni parapetti a garanzia di una maggiore sicurezza, la sostituzione della pavimentazione degradata nella scala di accesso alla palestra, il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura di alcune pareti interne danneggiate dalle infiltrazioni. I lavori interesseranno una superficie di quasi 1.300 metri quadrati – di cui 90 solo del muro della palestra – e circa 120 metri lineari di parapetti e corrimano.

Un intervento, spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – che riporterà alla piena fruibilità della palestra scolastica. "L’obiettivo futuro sarà quello di continuare a investire per migliorare gli spazi, così come è accaduto per la succursale Saffi il nido Mongolfiera e come accadrà per il Margherita che è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici con un intervento molto consistente di riqualificazione, e reperire le risorse per poter intervenire anche sulla pavimentazione della palestra stessa, ancora pienamente funzionale ma che necessita di una manutenzione”.