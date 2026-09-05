  
Indietro
menu
menu

la palestra e altri spazi

Scuola media Franchini a Santarcangelo. Via libera al risanamento per 160.000 €

In foto: la scuola media Franchini
la scuola media Franchini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, la Giunta comunale di Santarcangelo ha dato il via libera all’iter per la manutenzione straordinaria e il ripristino del muro della palestra, nonché altre opere di risanamento della scuola media “Teresa Franchini”.

L’intervento ha un costo stimato di 160mila euro finanziato grazie agli oneri di urbanizzazione. E' previsto in dettaglio il ripristino della porzione di muro perimetrale della palestra lesionato e messo provvisoriamente in sicurezza lo scorso anno. Dopo le dovute verifiche e il monitoraggio costante, serve ora procedere al risanamento definitivo con un intervento strutturale sul muro e con la modifica del sistema di scolo delle acque meteoriche – fattore principale delle lesioni – per convogliarle lontano dalla struttura e collegarle all’impianto fognario.

In aggiunta all’intervento principale, il progetto prevede anche la tinteggiatura della facciata principale in corrispondenza dell’ingresso, l’innalzamento di alcuni parapetti a garanzia di una maggiore sicurezza, la sostituzione della pavimentazione degradata nella scala di accesso alla palestra, il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura di alcune pareti interne danneggiate dalle infiltrazioni. I lavori interesseranno una superficie di quasi 1.300 metri quadrati – di cui 90 solo del muro della palestra – e circa 120 metri lineari di parapetti e corrimano.

Un intervento, spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – che riporterà alla piena fruibilità della palestra scolastica. "L’obiettivo futuro sarà quello di continuare a investire per migliorare gli spazi, così come è accaduto per la succursale Saffi il nido Mongolfiera e come accadrà per il Margherita che è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici con un intervento molto consistente di riqualificazione, e reperire le risorse per poter intervenire anche sulla pavimentazione della palestra stessa, ancora pienamente funzionale ma che necessita di una manutenzione”.

Altre notizie
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO