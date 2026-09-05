Accompagnamento sociosanitario per soggetti fragili. Nuovi servizi per 14 comuni

Al via nei quattordici Comuni del distretto di Riccione i nuovi servizi di accompagnamento socio-sanitario dedicati ad anziani, persone con disabilità e famiglie fragili. L’iniziativa mette a sistema le risorse del territorio e la rete del Terzo settore per affiancare anziani, persone con disabilità e nuclei familiari svantaggiati nelle necessità di tutti i giorni.

Il servizio coprirà in modo capillare l’intero distretto socio-sanitario, da Riccione a Cattolica, da San Giovanni in Marignano a Sassofeltrio, fino a tutti i Comuni della Valconca. L’intervento unisce le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà per le annualità 2024 e 2025 ad altri fondi locali, garantendo trasporti protetti e affiancamento quotidiano per raggiungere ospedali, centri di cura, uffici pubblici o svolgere attività essenziali come la spesa e il disbrigo di pratiche personali.

Una commissione di specialisti del settore sociale è al lavoro per esaminare la proposta e definire gli aspetti operativi dell'intervento. L’analisi permetterà di perfezionare la mappa dei tragitti e le modalità di assistenza, così da mettere rapidamente in moto i mezzi e la rete dei volontari a servizio della comunità.