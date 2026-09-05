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tra strade e piazzzette

Festa de Borg. "E' mond ma chesa nosta": il programma di oggi sabato 5 settembre

In foto: dalla locandina della Festa
dalla locandina della Festa
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Redazione
   
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Seconda giornata per la Festa de' Borg a San Giuliano che ha per tema "E' mond ma chesa nosta", nel ricordo della tappa a Rimini della carovana di Buffalo Bill nel 1906. Tutto il borgo si apre alla Festa, anche le piazzette interne, per ospitare il “mondo a casa nostra” un viaggio, sia musicale che culinario, dai 4 angoli del pianeta, animato e vissuto da associazioni del territorio che vivono le culture del mondo anche a Rimini.
 
Il programma di oggi, sabato 5 settebre:
 
POMERIGGIO
17:00 – Chiostro – Apertura Mostre Tematiche
18:00 – Pozzetto – TANGO E DANZE FOLK ARGENTINE classe primi passi
19:00 – Porto Antico - NAVIGARE NECESSE EST spettacolo teatrale
19:00 – RIMINI SWING AVIATORS in PEDALATA SWING (varie tappe nel borgo)
18:30 – FRIDA VASINI laboratorio di Piadina Romagnola IGP (prenotazione)
19:30 – WILD ANGELS classe primi passi country
 
SERA
(inizio ore 21:00, salvo diversamente specificato)
Parcheggio Tiberio: STORIA DI ROMAGNA - folk romagnolo
Arena Parco: TAKODA IL LADRO DI CAVALLI spettacolo equestre Diego Giona
Viale Tiberio – WEST RIVER BAND + Wild Angels
Cortilone – MIAMI & THE GROOVERS – rock band
Chiostro – RYAN SULLIVAN & THE KINGBEGGAR ORKESTRA + Rimini Sing Aviators (ore 22:00 esibizione di Charleston, RagTime, Dixieland)
Gabena – CABARET EUROPA “Moulin Rozz” – spettacolo di varietà con Swing O’Leles, Rosamundana, IDance, Leyla Nur
Piazzetta Pozzetto: ARGENTINA PER IL MONDO con Colectivo 73 + maestri di tango e folklore argentino
Piazzetta Pirinela: AFRICA con Koredjuga, Kairasila Band + DadAfrica
Rimini e Wontanara Venezia
dalle 22:15 - Piazza sull’Acqua: OMBELICO DEL MONDO - DJSet by Velvet
 
societadeborg.it
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