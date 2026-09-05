Festa de Borg. "E' mond ma chesa nosta": il programma di oggi sabato 5 settembre

Seconda giornata per la Festa de' Borg a San Giuliano che ha per tema "E' mond ma chesa nosta", nel ricordo della tappa a Rimini della carovana di Buffalo Bill nel 1906. Tutto il borgo si apre alla Festa, anche le piazzette interne, per ospitare il “mondo a casa nostra” un viaggio, sia musicale che culinario, dai 4 angoli del pianeta, animato e vissuto da associazioni del territorio che vivono le culture del mondo anche a Rimini.

Il programma di oggi, sabato 5 settebre:

POMERIGGIO

17:00 – Chiostro – Apertura Mostre Tematiche

18:00 – Pozzetto – TANGO E DANZE FOLK ARGENTINE classe primi passi

19:00 – Porto Antico - NAVIGARE NECESSE EST spettacolo teatrale

19:00 – RIMINI SWING AVIATORS in PEDALATA SWING (varie tappe nel borgo)

18:30 – FRIDA VASINI laboratorio di Piadina Romagnola IGP (prenotazione)

19:30 – WILD ANGELS classe primi passi country

SERA

(inizio ore 21:00, salvo diversamente specificato)

Parcheggio Tiberio: STORIA DI ROMAGNA - folk romagnolo

Arena Parco: TAKODA IL LADRO DI CAVALLI spettacolo equestre Diego Giona

Viale Tiberio – WEST RIVER BAND + Wild Angels

Cortilone – MIAMI & THE GROOVERS – rock band

Chiostro – RYAN SULLIVAN & THE KINGBEGGAR ORKESTRA + Rimini Sing Aviators (ore 22:00 esibizione di Charleston, RagTime, Dixieland)

Gabena – CABARET EUROPA “Moulin Rozz” – spettacolo di varietà con Swing O’Leles, Rosamundana, IDance, Leyla Nur

Piazzetta Pozzetto: ARGENTINA PER IL MONDO con Colectivo 73 + maestri di tango e folklore argentino

Piazzetta Pirinela: AFRICA con Koredjuga, Kairasila Band + DadAfrica

Rimini e Wontanara Venezia

dalle 22:15 - Piazza sull’Acqua: OMBELICO DEL MONDO - DJSet by Velvet