Riminizzare ancora? La lettera al sindaco di "Basta Plastica in Mare"

Sabato alle 14.30 dall'ingresso ovest della Fiera di Rimini partirà la biciclettata "welcome" Riminizzazione organizzata da alcune associazioni ambientaliste del territorio e dai comitati per protestare contro il nuovo cemento. Sull'iniziativa, aperta a tutti i cittadini, interviene oggi l'APS Basta Plastica in Mare con una lettera aperta inviata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Ecco la missiva firmata dalla presidente consiglio direttivo Aps Basta Plastica in Mare Network Manuela Fabbri

A proposito della manifestazione/biciclettata di domani pomeriggio di tanti gruppi, alcuni ambientalisti, altri quali comitati di protesta su legittimi interessi meramente di parte, la nostra associazione caro Sindaco comunica che ci sarà comunque. Sebbene intenda ricordare alla comunità del Riminese quale sia l’identità autentica e come svolge da sempre la propria attività di volontariato il movimento ecologico, fin dagli emeriti fondatori, costruttivo e nonviolento.

1. Siamo stati noi i primi, l’associazione Basta Plastica in Mare Network già molti anni fa, a chiedere a gran voce che la riminizzazione non proseguisse in mare, coi cosiddetti “parchi eolici” che avrebbero messo a ferro e fuoco la nostra principale risorsa naturale sulla quale l’intera economia comunitaria si basa. Tuttavia senza avere al nostro fianco nessuna di queste sigle che ora gridano su questo e su quello, alcune con ragioni molto serie (rione Clodio) altre neonate e per interessi “di bottega”… tipo mantenere il valore della propria villa, o semplicemente fare un po’ di casino, forse?

2. Quindi, sebbene la nostra politica associativa sia non la mera protesta ma la costruzione lunga e paziente della natura quale cultura diffusa, con strumenti di convincimento educativo sui singoli coinvolgendo gli enti pubblici – vedi “Alleanza di città e paesi di mare intorno all’Italia contro la plastica monouso” a cui ha appena aderito anche il Comune di Ancona – riconosciamo come alcune lobby economiciste unicamente votate al profitto, abbiano oramai tirato troppo la corda, sfruttando senza limiti l’habitat del quale utilizzano a piene mani le risorse ambientali.

3. L’abbiamo già detto. Bisogna sedersi intorno a un tavolo serio di ascolto e reciproca comprensione, per affrontare insieme, ciò che la natura ci sta dicendo da tempo, anche gridando. Come abbiamo fatto a FUORISALONE 2026 un paio di settimane fa, Verde e clima sono le urgenze. Più alberi, meno cemento. Più aria pulita meno esalazioni da fossile, dunque anche di plastica (petrolio). E diciamo questo anche in previsione delle elezioni prossime, vicinissime, sia locali che nazionali. Per evitare che l’astensione al voto o il voto alle ideologie estremiste divengano l’unica forma di protesta.

4. IEG, la società della Fiera, sta tirando troppo la corda. Ancora numeri, ancora quantità nel consumo senza freni del nostro territorio. Acqua, aria, suolo. Padiglione nuovo nonostante i già enormi profitti, nulla in opere di interesse pubblico per preservare l’ambiente che dà modo a una società privata di generare tanta ricchezza. E’ infatti questo il nocciolo della questione. La risposta che abbiamo sempre avuto alle nostre richieste durante le partecipazioni alle riunioni del Piano Strategico che ci chiediamo se siano ancora utili - a proposito non è ora che Maurizio Ermeti si dimetta da presidente? - è sempre la stessa: facciamo già tanto per Rimini, riempiamo le tasche ad albergatori e ristoratori. E questo è il punto. Lobby, stakeholder di cui Ermeti presidente della Fiera e del Piano Strategico è eminente rappresentante.

E la salute dell’ambiente e delle persone? Quali diritti per noi cittadini? Quando andremo a votare dovremo ricordare, caro Primo Cittadino Jamil Sadegholvaad e decisori politici, che per voi non contiamo nulla… o darete in tempo utile ascolto e soddisfazione a una parte della cittadinanza che col proprio contributo costruttivo e non di mera protesta, dà all’intera comunità per un futuro dignitoso all’habitat, preferibilmente non abusato, che resterà ai nostri eredi?