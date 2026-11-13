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ma non si tratta di hacker

Il tribolato novembre digitale. Disservizi Microsoft: disagi per chi usa Outlook

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Redazione
   
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Alcuni servizi di Microsoft sono ancora in down in tutto il mondo. L’interruzione, iniziata giovedì anche in Italia, ha compromesso Outlook, Teams e Copilot. Inizialmente ha interessato principalmente gli utenti statunitensi, ma si è poi estesa anche ad altri paesi e anche in Italia si segnalano disagi soprattutto per chi utilizza Outlook come gestore delle mail: un sistema utilizzato da molti enti e aziende. Si tratta di disservizi non legati ad attacchi informatici, ha spiegato il colosso informatico americano, che così scrive sui propri canali: "Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano"

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