Il tribolato novembre digitale. Disservizi Microsoft: disagi per chi usa Outlook

Alcuni servizi di Microsoft sono ancora in down in tutto il mondo. L’interruzione, iniziata giovedì anche in Italia, ha compromesso Outlook, Teams e Copilot. Inizialmente ha interessato principalmente gli utenti statunitensi, ma si è poi estesa anche ad altri paesi e anche in Italia si segnalano disagi soprattutto per chi utilizza Outlook come gestore delle mail: un sistema utilizzato da molti enti e aziende. Si tratta di disservizi non legati ad attacchi informatici, ha spiegato il colosso informatico americano, che così scrive sui propri canali: "Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano"