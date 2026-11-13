  
Indietro
menu
menu

Cosa resta nei giovani

Fellini Museum. Accordo tra Comune di Rimini e Università di San Marino

In foto: il museo Fellini
il museo Fellini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Che cosa racconta oggi il cinema di Federico Fellini a chi non è cresciuto con i suoi film? E che cosa succede se a misurarsi con quel mondo sono studenti di design, chiamati a trasformarlo in forme e oggetti di oggi, promuovendo lo sviluppo di filiere produttive locali? Da queste domande nasce la collaborazione tra il Comune di Rimini e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che si sviluppa nel protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale. Il progetto entra nella didattica dell'Ateneo sammarinese con gli studenti dei corsi di Design e Interaction & Experience Design che lavoreranno su Fellini attraverso workshop e laboratori. L'idea è vedere che cosa resta di Fellini nella sensibilità di una nuova generazione di progettisti, lasciando ai ragazzi la libertà di confrontarsi con quell'immaginario, di reinterpretarlo, deformarlo, senza preoccuparsi di restare fedeli all'originale. Cosa uscirà dai laboratori non sarà il risultato di un percorso definito: un progetto grafico, un oggetto in legno o in ceramica, un tessuto, un libro d'artista. Si valuterà anche la possibilità di far confluire questo percorso creativo in una mostra al Fellini Museum, con i lavori degli studenti e il racconto del percorso che li ha generati.

Altre notizie
Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
131mila euro in più

Ponte di Tiberio più malconcio del previsto. Lievitano i costi
di Andrea Polazzi
Outlook
ma non si tratta di hacker

Il tribolato novembre digitale. Disservizi Microsoft: disagi per chi usa Outlook
di Redazione
scuola ferrari Rimini
I DATI DI SAVE THE CHILDREN

Scuola, Rimini ultima per classi a tempo pieno. Petitti: "Strada ancora lunga"
di Icaro Sport
da Uisp.it
la campagna della Uisp

Marcia indietro sull'azzardo. Dagli annunci sulle ludopatie alle agevolazioni
di Redazione
la foto all'Infermi
UN ECOGRAFO E UN RILEVATORE

Sala parto e Ostetricia dell'Infermi, nuove attrezzature donate da Dottor Clown
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO