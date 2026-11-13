Fellini Museum. Accordo tra Comune di Rimini e Università di San Marino

Che cosa racconta oggi il cinema di Federico Fellini a chi non è cresciuto con i suoi film? E che cosa succede se a misurarsi con quel mondo sono studenti di design, chiamati a trasformarlo in forme e oggetti di oggi, promuovendo lo sviluppo di filiere produttive locali? Da queste domande nasce la collaborazione tra il Comune di Rimini e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che si sviluppa nel protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale. Il progetto entra nella didattica dell'Ateneo sammarinese con gli studenti dei corsi di Design e Interaction & Experience Design che lavoreranno su Fellini attraverso workshop e laboratori. L'idea è vedere che cosa resta di Fellini nella sensibilità di una nuova generazione di progettisti, lasciando ai ragazzi la libertà di confrontarsi con quell'immaginario, di reinterpretarlo, deformarlo, senza preoccuparsi di restare fedeli all'originale. Cosa uscirà dai laboratori non sarà il risultato di un percorso definito: un progetto grafico, un oggetto in legno o in ceramica, un tessuto, un libro d'artista. Si valuterà anche la possibilità di far confluire questo percorso creativo in una mostra al Fellini Museum, con i lavori degli studenti e il racconto del percorso che li ha generati.