Litorale nord. 10,5 milioni per riposizionare le scogliere emerse

Un intervento da 10,5 milioni di euro per ripensare il sistema delle scogliere a nord del Deviatore Marecchia a Rimini nord, favorire la circolazione delle acque e ampliare gli spazi per la balneazione a partire da un primo intervento nella zona di Rivabella. Il progetto è stato al centro di un partecipato incontro all'Hotel Etoile di Rivabella, nell'ambito dell'iniziativa europea CO-WATERS. Presenti associazioni e stakeholder insieme al professor Alessandro Mancinelli, all'assessora alla transizione ecologica e blue economy Anna Montini e all’ing. Massimo Paganelli, dirigente del Settore Sicurezza idraulica e qualità ambientale.

Lo studio di fattibilità, approvato dalla Giunta lo scorso marzo, prende avvio dalla situazione attuale. Le scogliere realizzate nel corso del Novecento hanno protetto la costa dall'erosione e favorito l'ampliamento della spiaggia, ma l'accumulo di sabbia ha progressivamente ristretto gli specchi d'acqua compresi tra le barriere e la riva. A Rivabella le opere sono in alcuni tratti a ridosso della battigia, mentre tra Viserbella e Torre Pedrera la distanza si è molto ridotta. Questo provoca uno scarso ricambio dell'acqua, fondali limosi, poco spazio per nuotare e una visuale sul mare limitata. Nei pressi della foce, inoltre, il molo sinistro del Deviatore è più corto di quello destro, una configurazione che può favorire l'arrivo di sedimenti fluviali sulla spiaggia.

Lo studio ha messo a confronto cinque configurazioni e le migliori sono risultate quelle basate sul riposizionamento delle scogliere emerse. In particolare la soluzione più convincente prevede 12 tratti di scogliera in massi naturali, lunghi 100 metri e separati da varchi di 30 metri, collocati tra 100 e 180 metri dalla riva, con la sommità a circa un metro e mezzo sul livello medio del mare. Lo specchio acqueo arriverebbe a 25,2 ettari, circa 8 in più rispetto alla seconda ipotesi, con una minore trasmissione dell'energia delle onde.

A questo si affianca il prolungamento di 120 metri del molo sinistro del Deviatore, fino a raggiungere la lunghezza di quello opposto, per ridurre il trasporto di sedimenti e ghiaie verso le spiagge vicine. La spesa stimata è di 10,5 milioni di euro, contro i 10 della seconda alternativa, e si articola in due lotti: 1,5 milioni per il prolungamento del molo, passaggio necessario per avviare il secondo, e 9 milioni per le scogliere, con possibile suddivisione in due stralci in base alle risorse disponibili. Nelle prossime fasi di progettazione si potranno definire ampiezza dei varchi, altezza delle opere ed eventuale riutilizzo dei massi esistenti nonché un’analoga progettazione per le zone di Viserbella e Torre Pedrera.

Le osservazioni raccolte durante il workshop potranno contribuire a orientare le scelte successive, spiega l'amministrazione, con l'intento di mantenere stabile la linea di costa e restituire più spazio al mare.