Giardini Montanari, i lavori entreranno nel vivo a gennaio. Stop per l'estate

L’assessore alla Rigenerazione urbana di Riccione Christian Andruccioli insieme a progettisti e tecnici ha incontrato i rappresentanti di Federalberghi Riccione, Consorzio Ceccarini e i commercianti dell’area per illustrare il progetto e le tempistiche di riqualificazione dei giardini Montanari.

L’avvio formale del cantiere avverrà a dicembre con le prime operazioni propedeutiche prive di impatto sulla circolazione e sulle attività economiche per entrare nel vivo delle lavorazioni a gennaio, a conclusione del periodo festivo. La prima fase dell'intervento si fermerà nella primavera 2027, in vista della stagione estiva, con la quasi totale rimozione del cantiere per assicurare la piena fruibilità dell’area, il regolare lavoro degli esercizi commerciali e la fluidità della viabilità. Il primo stralcio dell’opera dovrebbe concludersi nell’autunno 2027.

L’opera complessiva, dal costo di 2,5 milioni di euro, cofinanziato per metà da risorse regionali e per la restante parte da risorse comunali, collegherà piazzale Ceccarini e i giardini Montanari fino al lungomare attraverso una nuova piazza lineare e un percorso continuo nel verde. Il nuovo parco costituirà anche una vera e propria infrastruttura ecosistemica per aumentare la porosità del suolo, abbassare le temperature urbane e gestire le precipitazioni più intense ed estreme. Il progetto trasformerà parte dell’attuale superficie asfaltata in circa 3mila metri quadrati di nuovo spazio verde con circa 2mila metri quadrati di percorsi pedonali e ciclopedonali in calcestruzzo drenante e 1.200 metri quadrati di giardini della pioggia per il drenaggio e la filtrazione delle acque meteoriche (con cisterne interrate per l’accumulo e il riutilizzo irriguo). A completare l'intervento: giochi d’acqua, portabiciclette, illuminazione e percorsi per persone con disabilità visiva. Il transito dei veicoli sarà limitato ai soli residenti, pubblici esercizi e mezzi di emergenza.

“Si tratta di un progetto di grande valore strategico, ambientale e urbano per Riccione – ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli – perché restituisce alla città e ai suoi ospiti un parco moderno, sostenibile e capace di rispondere alle sfide climatiche, valorizzando uno degli spazi più rappresentativi del centro. Con questo intervento verrà ricucito in un unico percorso verde e accessibile l’asse che unisce piazzale Ceccarini e il Palazzo del Turismo al lungomare e a viale Dante, rendendo omaggio alla tradizione di città giardino della nostra località”.