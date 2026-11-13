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131mila euro in più

Ponte di Tiberio più malconcio del previsto. Lievitano i costi

In foto: Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
di
Andrea Polazzi
   
Tempo di lettura 1 min
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Mentre proseguono i lavori di smontaggio delle impalcature al ponte di Tiberio, lievitano i costi dell’intervento di restauro e pulitura. Dalla delibera pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini (datata 10 novembre) emerge infatti come, in corso d’opera, sia stato rilvevato uno stato di degrado del monumento maggiore rispetto a quello ipotizzato nel progetto originario. Sono stati rilevati fenomeni di scagliatura e disgregazione della pietra, fessurazioni, distacchi di materiale sotto le arcate e una forte ossidazione di elementi in ferro risalenti a restauri precedenti. A rilevarlo la ditta Lares che si occupa dell’intervento e che ha evidenziato la necessità di lavori aggiuntivi. L’aumento di spesa per il comune è del 23,72%, pari a 131.556 euro in più. Il contratto con l'impresa viene quindi aggiornato ad oltre 686 mila euro con il quadro economico complessivo dell'intera opera (che comprende anche la nuova illuminazione scenografica)  rideterminato in 935.565 euro. L’ultimazione dei lavori, originariamente fissata per il 31 ottobre è stata prorogata di 30 giorni. Il cantiere dal 29 ottobre è stato anche temporaneamente sospeso. Dal nuovo cronoprogramma allegato alla delibera, resta fissato il termine per il disallestimento per la metà di dicembre

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