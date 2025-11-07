  
presentato il capodanno

Rimini svela il Capodanno. Tra artisti e festa diffusa la notte di San Silvestro

In foto: La presentazione del Capodanno
La presentazione del Capodanno
Ven 7 Nov 2025 10:42 ~ ultimo agg. 10:53
I live di Edoardo Bennato e Francesca Michielin apriranno lo speciale Anteprima di Capodanno riminese, con concerti il 29 e 30 dicembre. La notte di San Silvestro, invece, non ci saranno big della musica ma sarà "Festa Grande". Il Capodanno più lungo del mondo diventa la pista da ballo dei record. Sarà allestito un dancefloor diffuso con 10 feste in 10 spazi, fra centro e mare: dance, dj, balli latinoamericani, swing saranno i protagonisti del 31 dicembre.In piazzale Kennedy ci sarà "La Notte del Liscio" con Roberta Cappelletti e fuochi d'artificio. In programma anche l'incendio al castello.

"Non nascondo - ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad durante la presentazione - che la scelta di non avere il big la sera del 31 dicembre è dettata anche da motivi economici, i costi sono altissimi"

