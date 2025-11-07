Criticità da risolvere
Ex cinema Astoria, al via nuovi interventi sull'immobile e gli spazi esterni
di Redazione
1 min
Ven 7 Nov 2025 12:29 ~ ultimo agg. 12:33
L’ex Cinema Astoria di Rimini si prepara a una nuova fase di riqualificazione. Il Comune ha approvato infatti il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare fruibilità, sicurezza e decoro dell’immobile, compresi gli spazi esterni adiacenti agli ingressi.
L’intervento, affidato ad Anthea, nasce da un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e quelli della società, che hanno individuato alcune criticità da risolvere.
Gli interventi previsti riguardano:
-
Fruibilità degli ambienti: sistemazione delle tende, miglioramento del retro-bar e del retropalco per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti.
-
Impiantistica e sicurezza: sistemazione dell’impianto elettrico, messa a terra di componenti, installazione di nuove prese trifase e comandi per le luci di emergenza.
-
Manutenzioni localizzate: piccoli lavori di muratura e cartongesso per chiusure e coperture, ripristino di gradini, controsoffitti e tende.
-
Accessi e uscite: sostituzione delle porte di sicurezza nel foyer (lato farmacia) e nella sala piccola (lato scuola Bertola).
-
Spazi esterni: miglioramento delle aree adiacenti agli ingressi per garantire maggiore decoro e accessibilità.
Altre notizie
sugli ultimi sviluppi
Rimini FC. Il sindaco: susseguirsi di eventi nauseanti, continuiamo a monitorare
di Redazione
presentato il capodanno
Rimini svela il Capodanno. Tra artisti e festa diffusa la notte di San Silvestro
di Redazione
I led che non funzionano
Piazza Malatesta al buio. Lega: da 14 mesi, gravissimo; Morolli: lavori nel 2026
di Redazione
VIDEO
Referente Campolattano
Esce allo scoperto la società "MCO" interessata all'acquisto del Rimini F.C.
di Roberto Bonfantini
Meteo Rimini