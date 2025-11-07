  
Criticità da risolvere

Ex cinema Astoria, al via nuovi interventi sull'immobile e gli spazi esterni

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 7 Nov 2025 12:29 ~ ultimo agg. 12:33
Tempo di lettura 1 min
L’ex Cinema Astoria di Rimini si prepara a una nuova fase di riqualificazione. Il Comune ha approvato infatti il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare fruibilità, sicurezza e decoro dell’immobile, compresi gli spazi esterni adiacenti agli ingressi.
L’intervento, affidato ad Anthea, nasce da un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e quelli della società, che hanno individuato alcune criticità da risolvere.
 
Gli interventi previsti riguardano:
  • Fruibilità degli ambienti: sistemazione delle tende, miglioramento del retro-bar e del retropalco per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti.
  • Impiantistica e sicurezza: sistemazione dell’impianto elettrico, messa a terra di componenti, installazione di nuove prese trifase e comandi per le luci di emergenza.
  • Manutenzioni localizzate: piccoli lavori di muratura e cartongesso per chiusure e coperture, ripristino di gradini, controsoffitti e tende.
  • Accessi e uscite: sostituzione delle porte di sicurezza nel foyer (lato farmacia) e nella sala piccola (lato scuola Bertola).
  • Spazi esterni: miglioramento delle aree adiacenti agli ingressi per garantire maggiore decoro e accessibilità.
 
