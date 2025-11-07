Piazza Malatesta al buio. Lega: da 14 mesi, gravissimo; Morolli: lavori nel 2026

Partiranno nel 2026 a Rimini i lavori per "ridare" luce a Piazza Malatesta. L'attuale impianto di illuminazione a terra, inaugurato nel 2021, registra dei "malfunzionamenti" già dal 2023 e dopo l'interrogazione del settembre 2024, il consigliere della Lega Enzo Ceccarelli è tornato alla carica in consiglio comunale. Dall'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli la spiegazione del fatto che i problemi del sistema di illuminazione si devono a "eventi metereologici a carattere straordinario" e necessitano di interventi di carattere altrettanto "straordinario" che sono stati messi a bilancio per il 2026. Il sistema è costato 150.000 euro più Iva con 380 punti luce per una bolletta elettrica di 1.500 euro all'anno. Doveva essere uno degli elementi centrali nell'arredo della piazza e invece hanno smesso anzitempo di funzionare. La piazza, ha attaccato Ceccarelli, è "al buio da 14 mesi e lo sarà ancora per molti mesi", con un impianto nuovo, "costato 230.000 euro", altro dato non in linea con quello fornito dall'assessore ma che Ceccarelli ha preso dalla relativa delibera, che "non funziona, va in crisi con la pioggia, ma visto che è al pavimento" doveva essere adatto allo scopo. Insomma, è "gravissimo", sentenzia, ribadendo all'amministrazione che "non date la documentazione, non rispondete a tono, siete anche fuorvianti, meritereste di essere denunciati, e anche chi deve controllare il vostro operato" - conclude.

