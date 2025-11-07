  
sugli ultimi sviluppi

Rimini FC. Il sindaco: susseguirsi di eventi nauseanti, continuiamo a monitorare

In foto: il sindaco Sadegholvaad
il sindaco Sadegholvaad
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 7 Nov 2025 11:57 ~ ultimo agg. 12:08
Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad fa sapere di avere appreso dal comunicato stampa di giovedì sera gli sviluppi sulla gestione futura del Rimini Calcio, con il preliminare per la cessione al gruppo Di Matteo (vedi notizia).

"Siamo davanti ad un susseguirsi di eventi ormai, per quanto mi riguarda, nauseanti che hanno creato profonda amarezza in tutta la tifoseria, comprensibilmente. Come istituzioni stiamo monitorando la situazione. Io non ho nessuna informazione in merito, purtroppo in questi mesi c'è stata una incomunicabilità pressoché totale con l'attuale proprietà. Anch'io ho letto ieri sera questo comunicato, cercherò di capire di più e meglio di cosa si potrà concretizzare nei prossimi giorni".

"E' chiaro - aggiunge il sindaco - che qui siamo davanti a una situazione molto preoccupante, lo è da tempo, lo è diventata di più, l'aspetto sportivo purtroppo ormai è passato in secondo piano, abbiamo letto tante cose in questi giorni, grandissimi gruppi economici interessati a Rimini, insomma cose che poi si sono rivelate puntualmente infondate e adesso c'è quest'ultimo colpo di scena che vorremmo monitorare al meglio perché l'interesse è salvaguardare il patrimonio della Rimini Calcio. La situazione non è sicuramente semplice. Diciamo che abbiamo monitorato fino ad oggi e continueremo a farlo insieme a tutte le autorità preposte". Per poi ribadire, sulla nuova proprietà: "Non li conosco, ho letto alcune cose e in merito a quello che ho letto vedremo le valutazioni da farsi".

