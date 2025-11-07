Rimini svela il Capodanno. I 'big' il 29 e 30, festa diffusa per San Silvestro

I live di Edoardo Bennato e Francesca Michielin apriranno lo speciale Anteprima di Capodanno riminese, con concerti gratuiti il 29 e 30 dicembre in piazza Malatesta. La notte di San Silvestro, invece, non ci saranno big della musica ma sarà "Festa Grande". Il Capodanno più lungo del mondo diventa la pista da ballo dei record. Sarà allestito un dancefloor diffuso con 10 feste in 10 spazi, fra centro e mare: dance, dj, balli latinoamericani, swing saranno i protagonisti del 31 dicembre. In piazzale Kennedy ci sarà "La Notte del Liscio" con i Santa Balera, Roberta Cappelletti e fuochi d'artificio. In programma anche l'incendio al castello. L'opera di Capodanno quest'anno è l'Aida.

Un cartellone di 150 eventi tra il 22 novembre e l'Epifania, concerti, presepi, piste di ghiaccio, musei aperti, cultura, premio Fellini, mercatini, 100 chilometri di luci natalizie (tutte finanziate dall'Amministrazione Comunale).

"Non nascondo - ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad durante la presentazione - che la scelta di non avere il big la sera del 31 dicembre è dettata anche da motivi economici, i costi sono diventati altissimi".

