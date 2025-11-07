  
Indietro
menu
menu

presentati gli eventi

Rimini svela il Capodanno. I 'big' il 29 e 30, festa diffusa per San Silvestro

In foto: La presentazione del Capodanno
La presentazione del Capodanno
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 7 Nov 2025 10:42 ~ ultimo agg. 14:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I live di Edoardo Bennato e Francesca Michielin apriranno lo speciale Anteprima di Capodanno riminese, con concerti gratuiti il 29 e 30 dicembre in piazza Malatesta. La notte di San Silvestro, invece, non ci saranno big della musica ma sarà "Festa Grande". Il Capodanno più lungo del mondo diventa la pista da ballo dei record. Sarà allestito un dancefloor diffuso con 10 feste in 10 spazi, fra centro e mare: dance, dj, balli latinoamericani, swing saranno i protagonisti del 31 dicembre. In piazzale Kennedy ci sarà "La Notte del Liscio" con i Santa Balera, Roberta Cappelletti e fuochi d'artificio. In programma anche l'incendio al castello. L'opera di Capodanno quest'anno è l'Aida.

Un cartellone di 150 eventi tra il 22 novembre e l'Epifania, concerti, presepi, piste di ghiaccio, musei aperti, cultura, premio Fellini, mercatini, 100 chilometri di luci natalizie (tutte finanziate dall'Amministrazione Comunale).

"Non nascondo - ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad durante la presentazione - che la scelta di non avere il big la sera del 31 dicembre è dettata anche da motivi economici, i costi sono diventati altissimi".

 

Tutti gli appuntamenti 

Altre notizie
la Domus del Chirurgo
incontro con Soprintendenza

Domus del Chirurgo. Per conservarla serve sistema di areazione da 1 milione
di Redazione
l'anfiteatro di Rimini
dibattito in consiglio

Anfiteatro. Il sindaco: valorizziamo l'esistente in coesistenza con il CEIS
di Redazione
un rendering della pista ciclo pedonale
progetto da quasi 3 milioni

Un grande parco nell'ex polveriera e ciclabile lungo il Marano
di Redazione
L'analisi del Touring club

Turismo, Rimini settima in Italia per presenze. 183 posti letto per km/q
di Redazione
Criticità da risolvere

Ex cinema Astoria, al via nuovi interventi sull'immobile e gli spazi esterni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO