incontro con Soprintendenza

Domus del Chirurgo. Per conservarla serve sistema di areazione da 1 milione

In foto: la Domus del Chirurgo
la Domus del Chirurgo
di Redazione   
Ven 7 Nov 2025 13:36 ~ ultimo agg. 13:45
Nell'ambito del nuovo incontro con la Soprintendenza per parlare dell'Anfiteatro (vedi notizia) è emerso nuovamente il tema della messa in sicurezza del sito della Domus del Chirurgo. A riferirlo giovedì sera in consiglio comunale il sindaco Jamil Sadegholvaad: "la stessa Soprintendenza ribadisce che la Domus è un unicum per il suo valore archeologico".

Di recente il sito archeologico è stato sottoposto ad un intervento sulla copertura. Ma in vista c'è una nuova e corposa spesa: " dovremmo procedere - ha spiegato il primo cittadino - con la realizzazione di un sistema di areazione che sarà oneroso, si stima sul milione di euro, a dimostrazione di come sia complessa la gestione del patrimonio archeologico. È evidente che questa Amministrazione farà tutto quello che deve e può fare per tutelare un sito riconosciuto da tutti unico come la Domus".

