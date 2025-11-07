Domus del Chirurgo. Per conservarla serve sistema di areazione da 1 milione

Nell'ambito del nuovo incontro con la Soprintendenza per parlare dell'Anfiteatro (vedi notizia) è emerso nuovamente il tema della messa in sicurezza del sito della Domus del Chirurgo. A riferirlo giovedì sera in consiglio comunale il sindaco Jamil Sadegholvaad: "la stessa Soprintendenza ribadisce che la Domus è un unicum per il suo valore archeologico".

Di recente il sito archeologico è stato sottoposto ad un intervento sulla copertura. Ma in vista c'è una nuova e corposa spesa: " dovremmo procedere - ha spiegato il primo cittadino - con la realizzazione di un sistema di areazione che sarà oneroso, si stima sul milione di euro, a dimostrazione di come sia complessa la gestione del patrimonio archeologico. È evidente che questa Amministrazione farà tutto quello che deve e può fare per tutelare un sito riconosciuto da tutti unico come la Domus".