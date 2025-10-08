Rimini, pubblicato l’avviso per il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio

Dopo l’avviso pubblico per la realizzazione del presepe artistico di sabbia, il Comune di Rimini prosegue nel percorso di costruzione dell’offerta in vista delle festività con la pubblicazione del bando per la realizzazione del Villaggio Natalizio e dell’installazione e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio nell’area di Piazzale Boscovich e nelle aree limitrofe.

L’iniziativa si inserisce all’interno del calendario de “Il Capodanno più lungo del mondo”, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai turisti esperienze suggestive e inclusive, capaci di coniugare divertimento, accoglienza e atmosfera natalizia davanti alla cornice unica del mare d’inverno.

Il Villaggio Natalizio che si candiderà ad essere realizzato dovrà comprendere diverse aree:

attività di vendita e somministrazione ospitate in casette di legno in stile tradizionale,

spettacoli e intrattenimenti di pubblico spettacolo, anche appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante,

una pista di pattinaggio su ghiaccio non sintetico di almeno 600 metri quadrati, allestita all'interno di una tensostruttura trasparente o parzialmente trasparente e dotata di impianti di illuminazione e diffusione sonora.

L’intera area dovrà essere decorata con luci e installazioni natalizie e concepita secondo un’immagine coordinata che valorizzi il contesto paesaggistico del porto di Rimini. L’evento si svolgerà per un periodo massimo di 50 giorni, a partire da sabato 29 novembre 2025 e comunque non oltre sabato 6 dicembre, includendo anche le fasi di montaggio e smontaggio.

Il progetto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e utilizzo di illuminazione a LED, impiego di materiali riciclabili, biodegradabili e compostabili per le attività di somministrazione, corretta gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, garanzia di piena accessibilità e fruibilità per persone con disabilità fisiche e cognitive. Ogni proposta dovrà inoltre essere corredata dal piano di safety & security e dal piano di comunicazione con le azioni promozionali previste per la valorizzazione dell’iniziativa.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13 di lunedì 27 ottobre 2025 al Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio (P.le Fellini 3 – Rimini). Possono partecipare soggetti costituiti in forma di impresa individuale o società, in possesso dei requisiti richiesti, tra cui l’autorizzazione per l’attività di spettacolo viaggiante e l’esperienza nella gestione di piste di pattinaggio su ghiaccio. Le proposte saranno valutate da una commissione sulla base della qualità degli allestimenti, dell’originalità delle iniziative, del coinvolgimento del territorio e della coerenza con lo spirito natalizio dell’evento.