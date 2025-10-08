Doppia spaccata nella notte. A segno quella ad una gioielleria di Cattolica

Una doppia spaccata nella notte, la prima fallita mentre la seconda, purtroppo, riuscita. Probabilmente a colpire è stata la stessa banda composta da quattro incappucciati.

Il primo colpo è stato tentato alle 2.20 quando quattro persone con i cappucci in testa sono scese da una vettura in viale Tripoli a Rimini e hanno tentato di sradicare la saracinesca della gioielleria Panigalli, riuscendo però solo a danneggiarla. Il tentativo è proseguito per alcuni minuti poi i malviventi hanno desistito e sono risaliti in auto. Ad immortalare il loro tentativo sono state le telecamere di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri per gli approfondimenti del caso.

Intorno alle 3 però, probabilmente lo stesso gruppo di malviventi si è spostato a Cattolica. Nel mirino è finita la gioielleria di Walter Guidi in via dottor Ferri. Sempre quattro persone incappucciate sono scese dall'auto e hanno tagliato col flessibile la saracinesca dell'esercizio. Poi hanno colpito con le mazze la vetrina antiproiettile e hanno completato il lavoro usando il veicolo come ariete per abbatterla. Una volta all'interno del negozio, hanno staccato la corrente elettrica per mettere fuori uso le telecamere e l'allarme. Dopo aver arraffato tutto il possibile in pochi minuti, sono risaliti in auto e sono fuggiti poco prima dell'arrivo dei carabinieri. Una pattuglia poco distante si era infatti subito diretta sul posto sentendo il suono dell'allarme. Il bottino è da quantificare ma purtroppo i danni ai locali sono ingenti.