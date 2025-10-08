  
Indietro
menu
menu

Probabilmente stessa banda

Doppia spaccata nella notte. A segno quella ad una gioielleria di Cattolica

In foto: la vetrina abbattuta nella gioielleria di Cattolica
la vetrina abbattuta nella gioielleria di Cattolica
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 8 Ott 2025 11:14 ~ ultimo agg. 11:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una doppia spaccata nella notte, la prima fallita mentre la seconda, purtroppo, riuscita. Probabilmente a colpire è stata la stessa banda composta da quattro incappucciati. 

Il primo colpo è stato tentato alle 2.20 quando quattro persone con i cappucci in testa sono scese da una vettura in viale Tripoli a Rimini e hanno tentato di sradicare la saracinesca della gioielleria Panigalli, riuscendo però solo a danneggiarla. Il tentativo è proseguito per alcuni minuti poi i malviventi hanno desistito e sono risaliti in auto. Ad immortalare il loro tentativo sono state le telecamere di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri per gli approfondimenti del caso. 

Intorno alle 3 però, probabilmente lo stesso gruppo di malviventi si è spostato a Cattolica. Nel mirino è finita la gioielleria di Walter Guidi in via dottor Ferri. Sempre quattro persone incappucciate sono scese dall'auto e hanno tagliato col flessibile la saracinesca dell'esercizio. Poi hanno colpito con le mazze la vetrina antiproiettile e hanno completato il lavoro usando il veicolo come ariete per abbatterla. Una volta all'interno del negozio, hanno staccato la corrente elettrica per mettere fuori uso le telecamere e l'allarme. Dopo aver arraffato tutto il possibile in pochi minuti, sono risaliti in auto e sono fuggiti poco prima dell'arrivo dei carabinieri. Una pattuglia poco distante si era infatti subito diretta sul posto sentendo il suono dell'allarme. Il bottino è da quantificare ma purtroppo i danni ai locali sono ingenti. 

Altre notizie
l'insegna KFC
A carico del privato

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell'accesso al KFC di Rimini
di Redazione
intelligenza artificiale e turismo
giovedì 9 ottobre

Unibo al TTG: dati e IA, prospettive per il futuro
di Redazione
la banalità del mare
venerdì 10 ottobre

L'ultima spiaggia: giovani, lavoro e sfruttamento
di Redazione
l'incontro a Santa Giustina
l'incontro a Santa Giustina

Il senatore Croatti: la missione della flotilla non è finita, continua a terra
di Redazione
RBR vs Bergamo
Flaminio, mercoledì ore 20:30

Alla scoperta della Gruppo Mascio Bergamo, avversaria di RBR
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO