A carico del privato

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell'accesso al KFC di Rimini

In foto: l'insegna KFC
l'insegna KFC
di Redazione   
Mer 8 Ott 2025 10:55 ~ ultimo agg. 11:14
Sarà messo in sicurezza l'accesso al ristorante KFC che da qualche mese ha aperto a Rimini a poca distanza dalla nuova maxi rotatoria sulla Statale 16 e dal Centro Cristallo. Da una ordinanza pubblicata sull'Albo Pretorio del comune si apprende che saranno realizzati, a carico del privato, una nuova corsia di canalizzazione e accumulo, un attraversamento pedonale protetto da nuove isole salvagente e opere di illuminazione oltre a segnaletica orizzontale e verticale. Il tratto interessato è quello di via Flaminia Conca, tra l'intersezione con la Statale e via Santerno. Il cantiere avrà durata massima di 90 giorni. 

Visto l'elevato afflusso al KFC in questi primi mesi di apertura, erano state tante le segnalazioni di disagi e criticità in particolare negli orari di punta.

