Rimini ospita il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Carabinieri

Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70.000 soci provenienti dalle 1.700 Sezioni e dai Nuclei di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato degli Ispettorati Regionali ANC. Il Raduno Nazionale dell'Associazione Carabinieri in programma a Rimini dal 15 al 17 Maggio 2026 rappresenta infatti un'occasione straordinaria per celebrare i valori, la storia e la tradizione dell'Arma, rafforzando così anche il legame tra l'Istituzione e i cittadini. La manifestazione prenderà il via venerdì 15 maggio con l’Alzabandiera alle ore 9,30 e l'inaugurazione del "Villaggio della Legalità" sul lungomare di Rimini, uno spazio dedicato all'approfondimento di varie tematiche di legalità, tra cui la violenza di genere e il bullismo, rivolte soprattutto ai giovani. Nella stessa giornata sarà possibile visitare anche la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l'esposizione di auto d'epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour. Nel pomeriggio il suggestivo lancio dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri "Tuscania" sulla spiaggia antistante la ruota panoramica alle ore 16). La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto alle ore 21,30 all' arena Francesca da Rimini. Sabato 16 maggio ci sarà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita dalla Santa Messa. Tra i momenti più attesi, l'esibizione della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo, il più antico complesso musicale dell'Arma dei Carabinieri, che si esibirà sulla spiaggia antistante la Ruota Panoramica. La serata culminerà con il concerto della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri in Piazzale Fellini. La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio con la sfilata lungo Via Destra del Porto dei radunisti provenienti dalle 1700 Sezioni ANC, dei Nuclei i Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato.