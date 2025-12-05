  
Indietro
menu
menu

colti in flagranza

Cedevano dosi di cocaina, fermati a Rimini due cugini

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 5 Dic 2025 14:05 ~ ultimo agg. 14:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lo avevano notato cedere una dosa di cocaina a un italiano tossicodipendente, per poi unirsi con un suo connazionale: la polizia li ha controllati entrambi cogliendoli rispettivamente con 16 e 24 dosi in loro possesso e 50 euro appena incassati dalla cessione in questione. Sono stati fermati così due cugini albanesi di 25 e 27 anni, con i 16 involucri cellophanati e termosaldati ritrovati all'interno della vettura da loro utilizzata. Estesa la perquisizione al domicilio del ragazzo che aveva appena ceduto la dose, sono state rinvenute altre 89 dosi di cocaina con un peso complessivo di 66,93 grammi, materiale da confezionamento e bilancino di precisione, nonché la somma di Euro 940 in banconote di vario taglio. Entrambi i ragazzi sono stati arretati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro, di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’A.G. per il rito direttissimo.

 

 

Altre notizie
l’aeroporto di Forlì
Scali in difficoltà

Forlì e Parma, aeroporti in crisi. Burani (Avs) chiede chiarimenti alla Regione
di Redazione
i controlli sui documenti
Espulsa dal territorio

Falsi documenti rumeni. Arrestata lavoratrice di un albergo
di Redazione
La Polizia Locale di Santarcangelo
nei pressi di via carracci

Santarcangelo, 30enne denunciato per ricettazione e in possesso di hashish
di Redazione
repertorio
a Rimini

Via vai sospetto al residence. 67enne arrestata dalla Polizia Locale per spaccio
di Redazione
repertorio
"Serve una riflessione"

Accesso a medicina: ecatombe di bocciati. Assessore preoccupato
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO