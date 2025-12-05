Cedevano dosi di cocaina, fermati a Rimini due cugini

Lo avevano notato cedere una dosa di cocaina a un italiano tossicodipendente, per poi unirsi con un suo connazionale: la polizia li ha controllati entrambi cogliendoli rispettivamente con 16 e 24 dosi in loro possesso e 50 euro appena incassati dalla cessione in questione. Sono stati fermati così due cugini albanesi di 25 e 27 anni, con i 16 involucri cellophanati e termosaldati ritrovati all'interno della vettura da loro utilizzata. Estesa la perquisizione al domicilio del ragazzo che aveva appena ceduto la dose, sono state rinvenute altre 89 dosi di cocaina con un peso complessivo di 66,93 grammi, materiale da confezionamento e bilancino di precisione, nonché la somma di Euro 940 in banconote di vario taglio. Entrambi i ragazzi sono stati arretati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro, di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’A.G. per il rito direttissimo.