a Rimini

Via vai sospetto al residence. 67enne arrestata dalla Polizia Locale per spaccio

di Redazione   
Ven 5 Dic 2025 13:04 ~ ultimo agg. 13:12
È stata tratta in arresto nel pomeriggio di giovedì una 67enne, italiana, fermata dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Il fermo è avvenuto al termine di un’attività di indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale scaturita a seguito di alcune segnalazioni: gli agenti per diversi giorni si sono posizionati nei pressi dell’abitazione della donna, un residence della zona mare della città, notando un anomalo via-vai di persone, tra cui alcune già note alle autorità per precedenti legati alla droga. In alcune occasioni la signora è stata vista scendere in strada per incontrare i presunti clienti, da cui riceveva del denaro.

A questo punto la Polizia Locale, su autorizzazione del Pubblico ministero, ha proceduto alla perquisizione domiciliare: una volta entrati, gli agenti hanno trovato nell’appartamento 11 grammi di eroina, tutto il materiale necessario al confezionamento, un bilancino di precisione e 1.200 euro ritenuti derivanti ​dall’attività di spaccio. Oltre alla donna, al momento della perquisizione era presente in casa anche una ragazza, sorpresa a consumare eroina. La signora è stata quindi tratta in arresto e a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.
 

