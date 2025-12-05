  
Indietro
menu
menu

nei pressi di via carracci

Santarcangelo, 30enne denunciato per ricettazione e in possesso di hashish

In foto: La Polizia Locale di Santarcangelo
La Polizia Locale di Santarcangelo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 5 Dic 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Santarcangelo hanno effettuato una verifica nei confronti di un trentenne sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di via Carracci. Nel corso del controllo, l’uomo – gravato da numerosi precedenti – non ha saputo precisare la provenienza né giustificare il possesso di uno smartphone e di una carta di debito che aveva con sé.

Denunciato in stato di libertà per ricettazione, il cittadino è stato segnalato alla Prefettura competente anche per la detenzione di alcuni grammi di hashish per uso personale. Sulla carta di debito e sullo smartphone sottoposti a sequestro, nel frattempo, la Polizia locale effettuerà gli accertamenti necessari a individuarne i proprietari e stabilirne la provenienza.

 

Altre notizie
repertorio
a Rimini

Via vai sospetto al residence. 67enne arrestata dalla Polizia Locale per spaccio
di Redazione
repertorio
"Serve una riflessione"

Accesso a medicina: ecatombe di bocciati. Assessore preoccupato
di Redazione
investimento da 250 mila euro

Abbattimento delle rette dei nidi, beneficio per 200 famiglie riminesi
di Redazione
sulla ciclabile del Marecchia

Cane senza padrone aggressivo con ciclisti e podisti: portato in canile
di Redazione
Natale a Verucchio
musica e luci

Domenica si accende il Natale a Verucchio. Il programma degli eventi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO