Santarcangelo, 30enne denunciato per ricettazione e in possesso di hashish

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Santarcangelo hanno effettuato una verifica nei confronti di un trentenne sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di via Carracci. Nel corso del controllo, l’uomo – gravato da numerosi precedenti – non ha saputo precisare la provenienza né giustificare il possesso di uno smartphone e di una carta di debito che aveva con sé.

Denunciato in stato di libertà per ricettazione, il cittadino è stato segnalato alla Prefettura competente anche per la detenzione di alcuni grammi di hashish per uso personale. Sulla carta di debito e sullo smartphone sottoposti a sequestro, nel frattempo, la Polizia locale effettuerà gli accertamenti necessari a individuarne i proprietari e stabilirne la provenienza.