FURTO E FALSI DOCUMENTI
Rimini, latitante rintracciato e arrestato dalla Polizia: sconterà 6 anni
In foto: un mezzo della polizia di stato
di Redazione
1 min
La Polizia di Stato di Rimini ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 39enne destinatario di diversi provvedimenti definitivi di condanna per reati commessi tra il 2016 e il 2021 in Emilia-Romagna e nelle Marche.
L'uomo è stato intercettato nel suo domicilio in provincia di Rimini per poi essere accompagnato negli uffici della questura per gli adempimenti di rito prima del trasferimento nella casa circondariale di Ferrara.
Il provvedimento cumulativo prevede complessivamente sei anni, tre mesi e due giorni di reclusione, sei mesi di arresto e il pagamento di pene pecuniarie pari a 7.777 euro. Le condanne definitive riguardano una serie di reati tra cui il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi, la ricettazione, false attestazioni sull'identità personale a pubblico ufficiale, un furto in abitazione compiuto nel settembre del 2018 e diverse violazioni del Codice della strada per guida senza patente registrate tra il 2020 e il 2021.
Altre notizie
di Redazione
contributi a fondo perduto
Bando regionale per negozi e pubblici esercizi. Ammessi 38 progetti riminesi
di Redazione
il punto in un convegno
Nodi territoriali della salute. A breve taglio del nastro per quattro sedi
di Redazione
le strade interessate
Strade provinciali. Torna l'obbligo di gomme invernali sui tratti extraurbani
di Redazione