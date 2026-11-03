Strade provinciali. Torna l'obbligo di gomme invernali sui tratti extraurbani

Dal 15 novembre, e fino al 15 aprile 2027, è in vigore in provincia di Rimini la disciplina della circolazione stradale in periodo invernale lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. L'ordinanza n. 124/2026 istituisce l’obbligo di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, con pneumatici invernali, o con mezzi antisdrucciolevoli a bordo (idonei alla marcia su neve o ghiaccio).

L’elenco delle strade provinciali o tratti interessati dall’ordinanza:

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