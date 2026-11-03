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11 maggio

Tappa del Giro d'Italia 2027 a Misano. Arrivo al circuito Marco Simoncelli

In foto: repertorio
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Redazione
   
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La quarta tappa del Giro d'Italia 2027 vedrà l'arrivo al Misano World Circuit. Il Giro torna sulle strade riminesi con una delle due tappe in programma in Emilia Romagna Il percorso, presentato questa mattina a Roma da Rcsa Sport, prevede martedì 11 maggio la quarta tappa, da Argenta (Fe) a Misano Adriatico, con arrivo all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Una tappa per velocisti di 151 chilometri con una sola difficoltà: la salita di Bertinoro.

dal sito gazzetta.it

Venerdì 21 maggio sarà invece la volta della tredicesima frazione, con partenza da Borgotaro (Pr), nell’Appennino parmense, con traguardo a Reggio Emilia. A completare la presenza del grande ciclismo in regione saranno due tappe del Giro-E, dedicato alle biciclette a pedalata assistita, e il passaggio del Giro d’Italia Women nel corso di una tappa. 

“Il Giro d’Italia è parte della storia sportiva dell’Emilia-Romagna e ogni suo ritorno rinnova una passione che unisce generazioni e comunità - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. Le due tappe del 2027 attraverseranno territori diversi, offrendo una vetrina internazionale alle nostre città, all’Appennino e alla Riviera. È una grande festa popolare, ma anche un’opportunità per le imprese e per il sistema dell’accoglienza, che vogliamo tradurre in nuove occasioni di visita e soggiorno, anche al di fuori dell’alta stagione”.

L’arrivo al circuito di Misano - proseguono de Pascale e Frisoni - racconta la capacità dei nostri impianti di aprirsi a discipline e pubblici diversi, rafforzando il legame tra sport e promozione turistica. A Reggio Emilia, nell’anno del 230^ anniversario della nascita del Tricolore, la corsa rosa incontrerà un simbolo della nostra storia e dell’unità del Paese. Il Giro Women e il Giro-E arricchiscono questo percorso, dando spazio al ciclismo femminile e a un modo sostenibile di vivere e scoprire i territori. Continuiamo a lavorare con enti locali, organizzatori e operatori perché i grandi eventi lascino un’eredità duratura: più pratica sportiva, servizi di qualità e opportunità per le comunità che li accolgono”.

 

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