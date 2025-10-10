Rimini in festa per San Gaudenzo. Per il Vescovo Messa e incontro con i politici

Martedì 14 ottobre si celebra a Rimini la solennità del patrono della città e della diocesi. Nel Santo Vescovo e Martire si ritrovano le radici della storia cristiana della nostra terra. La festa di San Gaudenzo segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, ed è anche l’occasione in cui la Chiesa riminese rinnova l’espressione del suo affetto al suo Vescovo, mons. Nicolò Anselmi. “Nella solennità di San Gaudenzo, e in particolare in quest'Anno Giubilare dedicato alla Speranza, – dice il vescovo Anselmi – la nostra Chiesa locale si ritrova e si manifesta nella sua unità: che il senso della Diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese”.

In occasione della solennità, la Diocesi di Rimini propone alcune iniziative. Il patrono viene ricordato martedì 14 ottobre con la messa alle 10.30 sul sagrato della parrocchia riminese di San Gaudenzo, in piazza Mazzini. La messa è presieduta dal Vescovo Nicolò e concelebrata dal parroco don Aldo Amati e da diversi sacerdoti che hanno prestato servizio o sono originari della parrocchia.



Alle ore 16.00 in Sala San Gaudenzo (Curia Vescovile), è previsto il tradizionale incontro del Vescovo di Rimini con le autorità civili e militari cittadine. Il Vescovo Nicolò proporrà un dialogo fraterno e spunti di riflessione per la città. In Basilica Cattedrale alle ore 17.30 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Nicolò con la quale la Chiesa riminese riprende con rinnovato vigore il suo cammino pastorale.

Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria alle condizioni consuete. Vista l’importanza del momento, quale segno di unità della comunità diocesana, la Diocesi invita i sacerdoti della città a valutare l’opportunità di non celebrare la S. Messa (magari sostituendola con la liturgia della parola).



“Il Vescovo Nicolò invita tutta la comunità diocesana alla Celebrazione del patrono della Città e della Diocesi. – dice il Vicario generale don Maurizio Fabbri – È l’occasione per stringersi tutti, presbiteri, diaconi, consacrati, laici, aggregazioni laicali, operatori pastorali, attorno al nostro pastore. Un’occasione di unità che segna l’apertura del nuovo anno pastorale”.

Domenica 12 ottobre, alle ore 21, in Basilica Cattedrale è in programma il tradizionale Concerto per la Solennità di San Gaudenzo in onore del santo patrono. Giunto al suo diciottesimo anno, il concerto, dal titolo Mozart esultate giubilate, è promosso dalla Diocesi con la collaborazione della Cappella Musicale Malatestiana, alla presenza del Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi.

L’ingresso è libero.

Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza si esibiranno: Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini; i soprani Federica Livi e Isabella Orazietti, il contralto Daniela Bertozzi, il tenore Marco Mustaro e Li Shuxin (basso).

Il concerto prevede l’esecuzione del seguente programma:

Exultate Jubilate Kv 165d/158a per soprano e orchestra di W.A. Mozart;

Sub Tuum Praesidium Kv 198/158b per due soprani, archi e organo di W.A. Mozart;

e la Missa Brevis Kv 194/186h per 4 solisti, coro e orchestra di W.A. Mozart.