Per le luminarie all'isola dei Platani di Bellaria finisce un'epoca
Gio 9 Ott 2025 18:00 ~ ultimo agg. 18:07
Dal 2018 erano i commercianti dell’Associazione Isola dei Platani ODV a garantire l'installazione delle luminarie nel cuore di Bellaria-Igea Marina. Ora si apre una nuova fase con la gestione diretta in maniera unitaria per tutta la città da parte di Fondazione Verdeblu. Attualmente sono in corso le attività di disallestimento. "L’associazione Isola dei Platani ODV - spiega la presidente Loredana De Somma - rimarrà protagonista nell'animazione della città in continuità con gli eventi realizzati e invita tutti al prossimo appuntamento organizzato per il 31 ottobre".
