Scoprono il cane denutrito nel bagagliaio dopo un controllo, 41enne a processo

Ci sarebbe un enorme malinteso dietro all'indagine da cui poi è scaturito il processo davanti al tribunale monocratico di Rimini che oggi vede un 41enne riminese accusato di maltrattamento di animali. I fatti risalgono al 2023, quando l'imputato fu fermato mentre era in auto, in direzione Santarcangelo, da una pattuglia della polizia Stradale. Gli agenti notarono un fanale non funzionante e chiesero patente e libretto al riminese. Durante il controllo, l'uomo spiegò di avere fretta perché nel bagaglio c'era il suo dobermann che non stava bene, in attesa di essere portato dal veterinario. Ed in effetti davanti agli occhi della pattuglia comparve un cane pelle e ossa, visibilmente denutrito.

I poliziotti ritennero di allertare un veterinario e sequestrare l'animare per poi affidarlo al canile di Rimini. Incredulo, il proprietario dell'animale provò a spiegare che si stavano sbagliando, che il cane veniva nutrito con regolarità ma che faticava ad assorbire il cibo somministrato anche a causa di vomito e diarrea. Tutto inutile perché il 41enne fu prima denunciato per maltrattamento di animali e poi rinviato a giudizio. Difeso dall'avvocato Massimo Campana, l'uomo ha sempre respinto con forza le accuse. Nell'udienza odierna (di giovedì 9 ottobre) è stato sentito in aula il veterinario del canile di Rimini che visitò il doberman, che all'epoca dei fatti aveva 5 anni. Il professionista ha confermato lo stato di denutrizione in cui arrivò in canile l'animale, sottolineando, però, come non sia stato possibile accertare se quelle condizioni fossero dipese da una scarsa somministrazione di cibo o da un mal assorbimento dovuto a qualche non meglio precisata patologia intestinale.

Il dobermann nel frattempo è stato dato in affido ad una famiglia, mentre il 41enne resta in attesa della sentenza fissata per il prossimo 18 novembre.