Fotonotizia
Rimini aspetta Papa Leone. Le foto che raccontano i momenti di attesa
In foto: chiesa attende il papa
di Redazione
1 min
Lunghe code in fiera, volontari con magliette bianche e rosse in piazzale Boscovich, la città è in attesa della visita di Papa Leone XIV.
Le foto che raccontano questo momento
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