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Fotonotizia

Rimini aspetta Papa Leone. Le foto che raccontano i momenti di attesa

In foto: chiesa attende il papa
chiesa attende il papa
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Redazione
   
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Lunghe code in fiera, volontari con magliette bianche e rosse in piazzale Boscovich, la città è in attesa della visita di Papa Leone XIV.

Le foto che raccontano questo momento

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