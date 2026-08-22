  
Indietro
menu
menu

nella notte a rimini

Discussione degenera in accoltellamento, 24enne ricoverato all'Infermi

In foto: repertorio
repertorio
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una discussione tra un gruppo di giovani nordafricani è degenerata poco prima dell'alba a Marina Centro, con un 24enne trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini per una ferita da arma da taglio. Il parapiglia è scoppiato intorno alle 5 del mattino in viale Caio Duilio, vicino al Grand Hotel di Rimini. 

Secondo una prima ricostruzione, alcuni componenti del gruppo hanno iniziato a discutere per futili motivi, forse alterati dall'alcol. Presto si è passati alla mani, poi è spuntato un coccio di bottiglia con cui è stato attinto il 24enne, crollato a terra sanguinante. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Il 24enne nordafricano non risulta in pericolo di vita. In viale Duilio sono arrivati anche i carabinieri di Rimini, già al lavoro per ricostruire esattamente quanto accaduto e individuare gli aggressori. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 

Altre notizie
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Deshawn Stephens
Basket Serie A2

Dole Rimini: si chiude 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro
di Icaro Sport
VIDEO
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO