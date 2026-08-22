Discussione degenera in accoltellamento, 24enne ricoverato all'Infermi

Una discussione tra un gruppo di giovani nordafricani è degenerata poco prima dell'alba a Marina Centro, con un 24enne trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini per una ferita da arma da taglio. Il parapiglia è scoppiato intorno alle 5 del mattino in viale Caio Duilio, vicino al Grand Hotel di Rimini.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni componenti del gruppo hanno iniziato a discutere per futili motivi, forse alterati dall'alcol. Presto si è passati alla mani, poi è spuntato un coccio di bottiglia con cui è stato attinto il 24enne, crollato a terra sanguinante. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Il 24enne nordafricano non risulta in pericolo di vita. In viale Duilio sono arrivati anche i carabinieri di Rimini, già al lavoro per ricostruire esattamente quanto accaduto e individuare gli aggressori. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.