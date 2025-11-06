Sottoscritto preliminare per la cessione del Rimini F.C. al gruppo di Di Matteo

La Rimini Calcio passa di mano: dalla Building Company al gruppo guidato da Nicola Di Matteo. È durata tre mesi la gestione di Giusy Anna Scarcella, che alza bandiera bianca: "non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club" scrive nella nota di commiato.

Non certo un fulmine a ciel sereno, visto che il club in questi 99 giorni (il passaggio dalla Ds Sport Srl di Stefania di Salvo era stato annunciato il 31 luglio scorso (leggi notizia) ha vissuto sempre in un clima di grande incertezza.

La nuova proprietà, che per diventare tale dovrà innanzitutto saldare il debito nei confronti dell'ex presidente Alfredo Rota, dovrà sistemare i conti e fare i conti con una penalizzazione che da oggi è diventata di 15 punti (leggi notizia).

LA NOTA DEL RIMINI FOOTBALL CLUB

Rimini F.C. comunica - in una nota - che in data odierna è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie da parte della Building Company S.r.l. al gruppo guidato da Nicola Di Matteo.

In merito all’operazione, Giusy Anna Scarcella ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: “In questi mesi abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità per tutelare il Rimini F.C. e garantirgli un futuro. Alla luce delle circostanze, non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club.

Desidero ringraziare il gruppo guidato da Nicola Di Matteo per aver accolto la sfida con determinazione, consentendo al Rimini di proseguire il proprio cammino e di mantenere viva la sua identità. Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia.”

Nella giornata di domani (venerdì, ndr) è previsto il pagamento finalizzato al dissequestro delle quote e il conseguente passaggio di consegne alla nuova proprietà.