Rimini, da metà settembre lavori alla fognatura bianca in via Ca' del Drago

Prenderanno avvio a partire dalla metà di settembre i lavori previsti dal progetto “Intervento di potenziamento della rete di fognatura bianca in via Ca’ del Drago” a San Martino Monte l'Abate, finalizzato a migliorare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e a contribuire alla sicurezza idraulica del territorio.

L’intervento, per un importo complessivo di 300mila euro e una durata prevista di 90 giorni, prevede la realizzazione di un nuovo collettore per la raccolta delle acque meteoriche lungo via Ca’ del Drago. La nuova infrastruttura consentirà una più efficace regimazione delle acquee un miglioramento complessivo della funzionalità della rete di drenaggio.

I lavori interesseranno il tratto di via Ca’ del Drago compreso tra l’intersezione con via Montescudo e un punto situato indicativamente all’altezza del civico 16. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, il tratto di strada interessato dal cantiere sarà chiuso al traffico per tutta la durata dei lavori, con accesso comunque garantito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Il nuovo collettore permetterà di raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla sede stradale attraverso un sistema di caditoie e di convogliarle nella rete, favorendo un deflusso più efficace delle precipitazioni e riducendo le possibili criticità legate all’accumulo delle acque. A completamento dell’intervento è inoltre prevista la riasfaltatura della sede stradale nel tratto interessato dai lavori.