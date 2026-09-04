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Il colonnello Ruggero Gerardo Rugge saluta il Comando dei Carabinieri di Rimini

In foto: il colonnello Ruggero Gerardo Rugge
il colonnello Ruggero Gerardo Rugge
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Redazione
   
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Dopo tre anni intensi alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge lascia la città. Ad attenderlo c'è un prestigioso incarico al comando del 13° Reggimento "Friuli Venezia Giulia" di Gorizia, un reparto di punta impegnato nelle missioni di pace internazionali.

Nel suo periodo in riviera il Colonnello ha puntato molto sul contatto umano e sulla vicinanza ai cittadini. Sotto la sua guida, l'Arma si è stretta attorno alle fasce più fragili, intensificando il contrasto alle truffe agli anziani e portando i temi della legalità dritti tra i banchi di scuola con tanti incontri dedicati ai giovani in un lavoro costante sul territorio e a fianco della comunità. Prima del commiato, Rugge ha voluto ringraziare di cuore tutte le istituzioni locali con cui ha lavorato fianco a fianco in questi anni.

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