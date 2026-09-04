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i dati Facile.it

RCA Auto. Rimini resta più cara della media regionale ma con importi in calo

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Redazione
   
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Ad agosto 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Rimini è stato di 561,94 euro, in calo del 7,6% su base annua. Lo rileva l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it. In Emilia-Romagna, invece, c'è stata una diminuzione del 2% ed il premio medio è di 554,12 euro.

Analizzando i dati a livello provinciale, in valori assoluti la provincia emiliano-romagnola più cara è Reggio Emilia (582,98 euro, +2,3%), seguita daPiacenza (581,36 euro, +2,6%), Forlì-Cesena (562,79 euro, +3,2%), Rimini (561,94 euro, -7,6%) eModena(555,11 euro, -2,9%).

Al di sotto della media regionale si posizionano Ravenna (550,31 euro, -4,5%) e Ferrara (549,45 euro, +0,8%). Bologna (542,68 euro, -2,9%) e Parma(520,37 euro, -5,1%) sono le aree emiliano-romagnole dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

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