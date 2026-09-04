Le cartoline spedite via Svizzera. Quando l'efficienza elvetica sfidò le Poste

Quando gli svizzeri sfidarono le poste italiane in Riviera a colpi di cartoline. Mondial Speed era una società creata a Milano nel gennaio 1995 dalle Poste Svizzere per raccogliere corrispondenza privata e piccoli pacchi in Italia e inoltrarli all'estero tramite la via di Chiasso attraverso il sistema postale elvetico. Nel 1996 l'azienda, intenzionata a porsi come alternativa alle Poste italiane grazie alle prime esperienze di liberalizzazione, introdusse un sistema che permetteva ai turisti di spedire cartoline con modalità prioritaria. I turisti ricevevano un carnet di sei tagliandi (ognuno da 900-1000 lire) per l’affrancatura delle cartoline. Un corriere poi raccoglieva il tutto e lo inviava a Milano da dove la corrispondenza finiva in terra elvetica per essere smistata.

Nell'estate di trenta anni fa in Italia il servizio era attivo in un centinaio di hotel convenzionati in diverse località turistiche italiane, di cui una quarantina nella Riviera Romagnola, che ospitavano apposite cassette per la corrispondenza. La posta arrivava a destinazione in 3-4 giorni, standard che all'epoca le Poste italiane evidentemente faticavano a garantire. Dal 1998 la Mondial Speed è diventata parte della Swiss Post International, con modernizzazione e riorganizzazione dei servizi, e dello specifico servizio per gli alberghi si sono perse le tracce. Dopo avere comunque contribuito a consolidare la storica immagine di "efficienza elvetica".