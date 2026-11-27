Ho ottenuto il via libera all'unanimità la proposta del consigliere comunale del Gruppo Misto di Rimini Andrea Pari di intitolare uno spazio pubblico a Giovannino Guareschi, scrittore, giornalista e creatore del "Mondo piccolo" che ha dato vita a personaggi come Don Camillo e Peppone. Il documento presentato da Pari evidenzia il valore culturale e morale di Guareschi. Lo scrittore, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 rifiutò l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana e la collaborazione con la Germania nazista, scontando quasi due anni di internamento nei campi di prigionia tedeschi e polacchi. Sostenne il morale dei compagni con letture e racconti. Il consigliere del Gruppo Misto richiama anche le scelte coraggiose di tutti gli Internati Militari Italiani (IMI): centinaia di migliaia di soldati che opposero una resistenza non armata al nazifascismo pur subendo deportazione, lavoro coatto e privazioni.

Scrive Pari: "Ringrazio i colleghi di maggioranza e di minoranza per il voto. Durante la discussione ho scoperto, con piacere, che diversi colleghi e lo stesso assessore intervenuto condividono la mia passione per Giovannino. È un buon segno che il Consiglio, pur partendo da sensibilità diverse, si sia ritrovato nel rendere omaggio a un grande scrittore e a un uomo libero. Con le storie di don Camillo e Peppone, Guareschi ha raccontato a lettori di tutto il mondo le divisioni dell'Italia del dopoguerra. I due protagonisti si scontrano su quasi tutto, ma sanno riconoscere le ragioni dell'altro e trovare un'intesa quando è in gioco il bene del loro paese. Raccontare con ironia gli avversari politici senza ridurli alle loro appartenenze è una delle ragioni per cui il suo Mondo piccolo parla ancora a noi".

"Pur essendo presente a Rivazzurra il "Parco Caduti nei Lager 1943-1945", la toponomastica comunale - spiega Pari - non prevede ancora uno spazio specificamente intitolato agli IMI o a Guareschi. L'intitolazione mira a celebrare il valore della libertà di coscienza e di pensiero, al di sopra di ogni schieramento politico".

L'ordine del giorno impegna l'amministrazione comunale ad avviare il procedimento per intitolare a Guareschi una rotatoria, un parco, un giardino, un'area verde o un percorso ciclopedonale nel territorio comunale. L'ordine del giorno prevede inoltre che l'intitolazione sia accompagnata da un incontro pubblico con scuole, istituzioni culturali e associazioni, "perché anche i più giovani possano conoscere la sua opera e questa pagina della nostra storia".