E' stata l'occasione per parlare degli eventi messi in campo durante l'anno e lanciare una prestigiosa collaborazione. Si è tenuta a Santa Maria Ad Nives, in centro a Rimini, l'assemblea dei vignaioli di Rimini Doc. Presenti tutte le cantine del gruppo, l’Assessora al Turismo della regione Emilia Romagna Roberta Frisoni e l’Assessore del Comune di Rimini con delega alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini Kristian Gianfreda.

19 gli eventi ai quali la Rimini Doc è stata presente da marzo a novembre, sia territoriali che nazionali, tra cui Vinitaly a Verona, Routes a Rimini e MotoGP a Misano. 3.339 le bottiglie acquistate dai produttori o da esterni, conti positivi al punto che i produttori hanno dovuto versare solo mezza rata rispetto alle previsioni.

Punto cardinale della serata è stato l’annuncio della collaborazione con Armando Castagno per tutto il 2027. Castagno è uno dei personaggi più in vista del mondo enoico, docente di storia dell’arte e gastronomia presso l’Università di scienze Gastronomiche di Pollenza e alla Treccani Accademia, scrive da 25 anni di vino affrontando le zone enologiche più importanti del mondo, è autore del pluripremiato volume “ Borgogna – Le vigne della Còte d’Or”. Sarà lui a studiare le cantine ed il terroir dei protagonisti della Rimini Doc.

“Con Armando Castagno c’è un salto di qualità - dichiara Massimo Lorenzi Coordinatore della Rimini Doc - .Se certi stakeholder accettano l’incarico significa che credono al territorio. Sarà come sempre un’operazione che mette i produttori al centro. Castagno visiterà le cantine, assaggerà i vini, studierà il territorio anche nelle sue sfaccettature artistiche, tutto questo confrontandosi con i titolari delle cantine. Il valore della Rimini Doc è sotto gli occhi di tutti, c’è stato un grande lavoro qualitativo dei produttori, in funzione della presenza di Castagno abbiamo deciso di chiudere per il 2027 le adesioni al progetto perché la qualità di chi c’è, grazie all'impegno di questi 6 anni, e la capacità di affrontare percorsi in gruppo è troppo importante. Chi è voluto stare fuori non sarebbe più in grado di riempire il gap qualitativo e di responsabilità”.