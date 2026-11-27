A Riccione è sul punto di nascere il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Nella prossima seduta del Consiglio comunale, convocata per lunedì 30 novembre, l’assemblea sarà chiamata a votare l’approvazione del “Disciplinare di funzionamento”. Una volta approvato il disciplinare in Consiglio comunale, la macchina organizzativa si metterà subito in moto: il nuovo organo collegiale giovanile si costituirà infatti nei primi mesi del 2027 e resterà in carica per un biennio, fino all’inizio dell’anno scolastico 2028/2029.



Il Consiglio sarà composto da 24 alunni (tra sindaco e consiglieri) frequentanti le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) del territorio riccionese. Ogni Istituto comprensivo stabilirà in autonomia le modalità di elezione dei propri rappresentanti e dei relativi supplenti, garantendo un’equa distribuzione tra le scuole.

Nella seduta di insediamento i 24 eletti sceglieranno a scrutinio segreto il proprio sindaco. Al giovane primo cittadino spetterà l’onore di indossare la fascia tricolore in occasione delle cerimonie ufficiali a cui potrà essere invitato e di collaborare con il Presidente del Consiglio comunale nella definizione dell'ordine del giorno.

Gli studenti potranno elaborare idee e progetti su istruzione, cultura, sport e tempo libero, ambiente, pace, volontariato, solidarietà e inclusione. Le sedute, tutte pubbliche, si terranno di norma nella sala consiliare del Municipio, presiedute dal Presidente del Consiglio comunale di Riccione e verbalizzate da due giovani consiglieri.



“L’istituzione per la prima volta a Riccione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi rappresenta un traguardo di grande valore civico e simbolico per tutta la nostra comunità – sottolinea la sindaca Daniela Angelini –. Questa iniziativa darà ai più giovani uno spazio vero, in cui le loro idee su ambiente, scuola, sport e inclusione vengano ascoltate con serietà e possano trasformarsi in azioni concrete per la città. Educare alla cittadinanza attiva significa riconoscere i ragazzi non solo come i cittadini di domani, ma come protagonisti già oggi della vita democratica di Riccione”.

“Aprire le porte dell’aula consiliare ai nostri ragazzi significa avvicinare concretamente le istituzioni alle nuove generazioni, mostrando loro come funziona la partecipazione democratica dal di dentro: attraverso il confronto, il rispetto delle regole e la ricerca di sintesi condivise – commenta il Presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi –. Nella mia funzione istituzionale avrò il piacere e l’onore di accompagnare i 24 giovani consiglieri, tra cui il loro sindaco, nei lavori d’aula dove si potranno confrontare per avanzare le loro proposte per migliorare la città. Proposte che poi saranno portate di fronte al Consiglio comunale vero e proprio. Sono certo che le ragazze e i ragazzi con la freschezza e il loro sguardo sulla città sapranno arricchire il dibattito di tutti noi per la costruzione del bene comune”.