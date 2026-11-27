Prosegue la riqualificazione di corso Fratelli Cervi a Riccione Paese. Dopo la messa a dimora dei nuovi alberi di arancio amaro scelti per garantire continuità al verde pubblico e migliorare il comfort climatico, l’intervento entra in una nuova fase dedicata alla cura delle superfici e alla regolamentazione del traffico.

A partire da mercoledì 2 fino al 4 dicembre, corso Fratelli Cervi sarà temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire una pulizia approfondita della pavimentazione e l’installazione della nuova segnaletica stradale. I cartelli disciplineranno la zona a traffico limitato e la nuova zona 30 e verranno posizionati alla intersezione con viale Sciesa. L'obiettivo è agevolare la convivenza armoniosa tra veicoli, pedoni e ciclisti. Resta intanto confermata la sospensione del cantiere dal 4 dicembre al 6 gennaio, già pianificata per agevolare le attività economiche durante le festività natalizie.



Con la ripresa delle attività all’inizio del nuovo anno, tra gennaio e febbraio è in programma la posa delle griglie di protezione per le alberature, delle nuove sedute elementi studiati per incentivare la mobilità dolce. L’intervento complessivo prevede inoltre una riorganizzazione degli stalli per la sosta e la realizzazione di predisposizioni interrate per i servizi a supporto degli eventi cittadini, completando così il rinnovamento della principale strada del quartiere Paese.