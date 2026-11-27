Si terrà a Rimini la prossima Assemblea nazionale Anci del 2027. "E' un motivo di profondo orgoglio e un riconoscimento che onora l'intera Emilia-Romagna e la città di Rimini, assieme all'amico e collega sindaco Jamil Sadegholvaad, a soli due anni dall'edizione ospitata con successo a Bologna nel 2025", commenta il presidente di Anci Emilia-Romagna, il sindaco di Imola Marco Panieri. "Era da molto tempo- osserva - che il principale appuntamento delle autonomie locali italiane non tornava nella stessa regione a distanza di un solo biennio: una scelta significativa, che attesta l'autorevolezza e la capacità organizzativa dei nostri territori". Da parte sua, il presidente dell'Anci emiliano-romagnola assicura che "opereremo con il massimo impegno affinché questo appuntamento si confermi un'occasione qualificata di ascolto, confronto, crescita e formazione per tutti gli amministratori d'Italia, riservando un'attenzione particolare alle nuove generazioni di sindaci e amministratori locali, presidio fondamentale per il futuro delle nostre comunità". Infine, Panieri tiene a ringraziare "l'Anci nazionale, il presidente Gaetano Manfredi, i suoi vertici, le strutture e i dipendenti di Anci nazionale e di Anci Comunicare, le Anci regionali e i rispettivi presidenti: sono certo- conclude- che, attraverso un lavoro di rete e una leale collaborazione interistituzionale, sapremo costruire insieme un altro appuntamento di grande rilievo per tutto il sistema dei Comuni".