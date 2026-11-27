Da discoteca a luogo di eventi e cultura. Sulle ceneri del noto locale, chiuso nel 2011, apre i battenti sul colle di Covignano a Rimini Casa Paradiso. Dopo il taglio del nastro ufficiale, sabato dalle 15 alle 18 cancelli aperti per tutti coloro che vorranno visitarla.

https://www.icaroplay.it/programmi/da-discoteca-a-casa-per-arte-imprese-turismo-a-covignano-apre-casa-paradiso/

Una nuova vita, dopo anni di abbandono e degrado, per uno degli spazi più iconici di Rimini. Sul colle di Covignano ha aperto le porte alla città Casa Paradiso, non più discoteca ma uno spazio dedicato ad arte, eventi aziendali, sfilate di moda ed esposizioni. Un progetto che intreccia impresa, cultura ma anche rigenerazione urbana col recupero dell’edifico e la rinascita del parco. I lavori di trasformazione sono iniziati nel 2023 su iniziativa di due amici: Gabriele Baschetti e Pierluigi Alessandri.

Il complesso sorge su un area di 20.000 mq, 17.000 solo di parco. C'è poi uno spazio espositivo di 1.000 metri quadrati, con due livelli, un foyer di 190 metri quadrati, una terrazza vista mare di 800 e una light room, spazio di 14 metri per 14 totalmente immersivo nato dal dialogo con l'artista Felice Limosani. L’obiettivo è far vivere Casa Paradiso tutto l’anno con eventi privati, mostre ma anche visite guidate e laboratori per le scuole nel parco dedicato alla biodiversità con tanto di apiario. Un modo per restituire ai riminesi, anche ai più giovani, un pezzo di storia della città.

L'"effetto wow" è garantito, sottolinea l'assessora regionale Roberta Frisoni: "La mia generazione è venuta qui a ballare- ricorda- prima la domenica pomeriggio e poi il sabato sera". Un luogo "iconico" passato per "varie vicissitudini" e in abbandono che un gruppo di imprenditori ha trasformato in "una nuova opportunità e in nuova destinazione". Tanto per il turismo culturale quanto per quello fieristico-congressuale. Al Paradiso veniva a ballare anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, a volte "rimbalzato" dai buttafuori assieme al suo predecessore Andrea Gnassi. "Tornarci è una botta di energia positiva, è un luogo magico per ogni riminese", si emoziona il primo cittadino. Casa Paradiso, sottolinea, è un progetto "in sintonia" con la rigenerazione in corso della città.

I protagonisti sono un gruppo di amici. L'idea, racconta il fondatore Pierluigi Alessandri, "nasce da un giro in bicicletta".

La struttura va all'asta, si decide di partecipare e "facciamo gol". Entrando per la prima volta, prosegue, però, l'ipotesi iniziale di una semplice "imbiancata" tramonta. Così gli amici chiedono consiglio proprio a Gnassi che non ha dubbi: "C'è da pedalare per arrivare in Paradiso". Nessuno ha paura di sudare e così si arriva a oggi. "Ne valeva la pena", è ormai "sceso dai pedali" l'amministratore unico Gabriele Baschetti: Casa Paradiso "nasce per essere integrata nel territorio e nelle sue funzioni, qualcosa capace di durare nel tempo". Uno spazio che vuole essere "casa di ognuno di noi".