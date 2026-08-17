Rimini, al via due progetti per il benessere degli studenti

Due progetti dedicati ai più giovani e al mondo della scuola, con l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi nei loro percorsi di crescita. Sono gli interventi inseriti nel Piano sociosanitario di zona di Rimini che mettono al centro il benessere degli studenti, attraverso azioni di accompagnamento educativo e nuove occasioni di confronto e socialità.

Il primo intervento è dedicato al supporto di bambini e ragazzi con disregolazione emotiva e si rivolge ai minori residenti nel Comune di Rimini che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado. Finanziato con 60mila euro del fondo sociale locale, il progetto punta ad affiancare gli studenti che incontrano difficoltà nella gestione delle proprie risposte emotive e manifestano problematiche comportamentali, con possibili ricadute sull’apprendimento, sulle relazioni e sullo sviluppo delle competenze sociali.

Un tema che interessa una platea sempre più ampia: secondo le ultime rilevazioni, nell’ultimo decennio in Emilia-Romagna i casi di disturbi della condotta e della sfera emozionale sono aumentati del 53 per cento. L’intervento del Comune di Rimini coinvolgerà 45 studenti e studentesse e prevede la presenza nelle classi di un educatore professionale con formazione specifica. Saranno proposti laboratori e attività di sostegno individualizzato, con un duplice obiettivo: aiutare il minore nel proprio percorso educativo e, allo stesso tempo, favorire un clima positivo all’interno della classe.

Le attività saranno orientate a migliorare la gestione delle dinamiche del gruppo, prevenire situazioni di isolamento o discriminazione e contrastare stereotipi e pregiudizi, favorendo una piena inclusione nel percorso scolastico.

Guarda alla scuola come luogo di crescita, relazione ed espressione anche “Lo spazio bianco delle arti”, progetto riproposto per il prossimo anno e promosso da una rete di istituti secondari superiori del Comune di Rimini: il Liceo Scientifico “Albert Einstein”, in qualità di scuola capofila, il Liceo “Cesare-Valgimigli”, l’ITTS “Belluzzi-Da Vinci” e l’IPSIA “Alberti”, realtà che insieme intercettano un bacino di studenti ampio e diversificato. L’iniziativa propone, in orario extracurricolare, laboratori espressivi e creativi dedicati a teatro, danza, voce, fotografia, poesia e canzone d’autore, aperti agli studenti degli istituti della rete.

Circa 200 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 19 anni avranno così l’opportunità di sperimentare linguaggi artistici differenti e di intraprendere un percorso di ricerca intorno ai temi della creatività e dell’espressione personale. I diversi laboratori si svilupperanno parallelamente nel corso dell’anno e confluiranno, al termine del percorso, in una grande festa finale aperta alla città.