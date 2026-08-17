code e rallentamenti
Prosegue il rientro post ferragosto. In A14 traffico intenso in direzione nord
In foto: dal sito autostrade.it
di Redazione
1 min
Prosegue questa mattina il rientro dalle località di mare verso il nord. Alle 10.25 in A14 si segnalano code e rallentamenti in direzione nord con tempi di percorrenza tra Rimini Sud e il raccordo con la A1 a Bologna di 129 minuti, 46 in più della norma.
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