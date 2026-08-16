  
Indietro
menu
menu

La denuncia di Mignani

Furto e atto vandalico alla farmacia di viale Ceccarini

In foto: La porta vandalizzata
La porta vandalizzata
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un episodio allarmante ha visto protagonista Giulio Mignani, presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Rimini e rappresentante di Fratelli d'Italia. Magnani la notte scorsa era di turno nella sua farmacia, in viale Ceccarini a Riccione, con affaccio sulla piazzetta del Faro e attorno alle 6 ha sentito dei rumori: tre ragazzi stavano tentando di smuovere il distributore dei preservativi per farne cadere qualcuno e rubarlo. Quando Mignani è uscito, loro sono scappati per poi fare ritorno dopo una decina di minuti. A quel punto lui ha chiamato i carabinieri ed è uscito riprendendo con il cellulare quello che stava accadendo.

'I 3 - racconta Mignani in un post sui social - se la danno a gambe definitivamente col bottino (qualcosa sono riusciti a rubare), peccato che fossero mescolati ad un gruppo di altri 10 che non avevo visto, i quali mi minacciano perché uscendo avevo ripreso anche loro.Torno dentro tra insulti e minacce varie e uno mi sfonda a calci la porta del retro. I Carabinieri sono intervenuti subito e li ringrazio". Ai militari Mignani ha consegnato le immagini. Si tratterebbe di ragazzi di circa 20 anni ma anche più giovani: "per metà non italiani ma con ragazzine italiane al seguito".

Poi una riflessione critica sulla mancanza di sistemi di videosorveglianza in zona: "peccato che la nuova piazzetta non sia coperta dalle telecamere di sicurezza: con 50000 euro spesi per i giochi d'acqua magari si poteva anche pensare alla videosorveglianza.  E comunque per fortuna che il distributore non è caduto addosso a nessuno se no come minimo era colpa mia, visto che pesa 259 kg".

Altre notizie
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
Riccione Sunset Run
Sabato 19 settembre

Riccione pronta ad accendere la Sunset Run: presentata la terza edizione
di Icaro Sport
VIDEO
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO