Furto e atto vandalico alla farmacia di viale Ceccarini

Un episodio allarmante ha visto protagonista Giulio Mignani, presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Rimini e rappresentante di Fratelli d'Italia. Magnani la notte scorsa era di turno nella sua farmacia, in viale Ceccarini a Riccione, con affaccio sulla piazzetta del Faro e attorno alle 6 ha sentito dei rumori: tre ragazzi stavano tentando di smuovere il distributore dei preservativi per farne cadere qualcuno e rubarlo. Quando Mignani è uscito, loro sono scappati per poi fare ritorno dopo una decina di minuti. A quel punto lui ha chiamato i carabinieri ed è uscito riprendendo con il cellulare quello che stava accadendo.

'I 3 - racconta Mignani in un post sui social - se la danno a gambe definitivamente col bottino (qualcosa sono riusciti a rubare), peccato che fossero mescolati ad un gruppo di altri 10 che non avevo visto, i quali mi minacciano perché uscendo avevo ripreso anche loro.Torno dentro tra insulti e minacce varie e uno mi sfonda a calci la porta del retro. I Carabinieri sono intervenuti subito e li ringrazio". Ai militari Mignani ha consegnato le immagini. Si tratterebbe di ragazzi di circa 20 anni ma anche più giovani: "per metà non italiani ma con ragazzine italiane al seguito".

Poi una riflessione critica sulla mancanza di sistemi di videosorveglianza in zona: "peccato che la nuova piazzetta non sia coperta dalle telecamere di sicurezza: con 50000 euro spesi per i giochi d'acqua magari si poteva anche pensare alla videosorveglianza. E comunque per fortuna che il distributore non è caduto addosso a nessuno se no come minimo era colpa mia, visto che pesa 259 kg".