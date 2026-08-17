Riccione, tre arresti e cinque patenti ritirate a Ferragosto

Si è conclusa la settimana di controlli straordinari condotta dal Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano in occasione delle festività di Ferragosto. Il dispositivo di vigilanza ha portato al controllo di oltre cento persone e a diversi interventi sul territorio.

Tra le operazioni effettuate, gli agenti hanno arrestato un cittadino tunisino, rintracciato dopo un tentativo di furto. L'uomo, trovato in possesso di refurtiva e di un coltello, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale per i minorenni di Roma ed è stato trasferito in un istituto penale minorile. Un altro intervento ha riguardato due uomini, residenti nel Modenese, fermati dopo aver sottratto il portafoglio e lo smartphone a un turista: uno è stato condotto in un centro di prima accoglienza, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo di dimora.

Il piano di sicurezza si è concentrato anche sulla viabilità. I controlli stradali, in particolare nelle ore notturne e nelle zone collinari, hanno portato al ritiro di cinque patenti per guida in stato di ebbrezza. Infine, sono state inoltrate alla Prefettura due segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti dopo il sequestro di modici quantitativi di cocaina, ketamina, marijuana e Mdma.