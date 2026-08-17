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nel 2020 il film

Enrico Vanzina ambasciatore di Riccione nel mondo. Sui social inno alla città

In foto: La consegna a Vanzina del titolo di ambasciatore di Riccione
La consegna a Vanzina del titolo di ambasciatore di Riccione
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Redazione
   
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Questo è il mare di Riccione, molta gente, mare molto bello, è l’estate italiana”. È con queste parole che Enrico Vanzina ha raccontato sui suoi social nei giorni di Ferragosto il suo soggiorno nella Perla verde, la cui amministrazione gli ha conferito il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel Mondo”. Nel ricevere il titolo, Vanzina ha voluto dedicare il riconoscimento alla madre Maria Teresa: Sono qui a Riccione, ho l’onore di ricevere dal sindaco questo bellissimo attestato che mi nomina Ambasciatore di Riccione nel mondo, il sogno di mia madre che voleva facessi l’ambasciatore è stato esaudito con grande ritardo, però meglio così, mamma sono molto contento per te, ciao Maria Teresa”. 


Sceneggiatore, regista e produttore cinematografico, Vanzina ha contribuito a raccontare Riccione anche attraverso il cinema. La città è stata infatti protagonista di “Sotto il sole di Riccione”, il film del 2020, ambientato e girato nella Perla verde. Con il titolo di “Ambasciatore”, l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere la capacità del regista di contribuire alla promozione della città attraverso linguaggi diversi, dal grande schermo alla comunicazione contemporanea dei social network.

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