in via emilia

Rimini, 28enne in arresto per possesso di documento falso

di Redazione   
Mer 6 Ago 2025 15:18 ~ ultimo agg. 7 Ago 05:02
Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Viserba hanno arrestato in flagrante un 28enne moldavo accusato dell'ipotesi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il giovane, irregolare in Italia, è stato fermato per un controllo di routine mentre percorreva a piedi la via Emilia. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, forniva un passaporto moldavo apparentemente regolare. Tuttavia, durante il controllo, i militari operanti scorgevano tra i suoi documenti una carta d'identità romena a lui riconducibile, stante l'immagine fotografica identica al passaporto, ma che recava generalità differenti.

Le successive verifiche, effettuate su entrambi i documenti, permettevano di accertare la regolarità del passaporto e la falsità della carta di identità che, pertanto, veniva sequestrata. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.

