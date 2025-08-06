Riccione, nuovo ponte per viale D’Annunzio: lavori al via dopo l’estate

L'amministrazione comunale di Riccione annuncia che i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Marano, in viale D'Annunzio, partiranno subito dopo la stagione estiva per concludersi in tempo per l’estate prossima. L’amministrazione comunale ha già dato il via alla fase progettuale e ha già affidato gli incarichi necessari, compreso quello per il coordinamento della sicurezza.

“La sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti è la nostra priorità assoluta”, ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini. “Quando si è manifestata questa emergenza strutturale sul ponte - ha spiegato -, abbiamo scelto di farcene carico immediatamente, dando una risposta pronta e concreta. I nostri uffici dei Lavori pubblici stanno lavorando con la massima priorità per accelerare tutti i passaggi necessari. Abbiamo già avviato la fase progettuale e, dopo l’estate, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie tramite la conferenza dei servizi, il cantiere aprirà. L'obiettivo è chiaro: avere un ponte completamente nuovo e sicuro, pronto per la prossima stagione turistica”.

L'intervento si inserisce in un percorso avviato a seguito delle indagini sui ponti comunali che hanno evidenziato la necessità di ulteriori analisi sul ponte di viale D'Annunzio, dove sono state riscontrate criticità strutturali. A partire da ottobre 2024, il transito sul ponte è stato limitato ai veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate, escludendo quindi i mezzi pesanti e gli autobus di linea, che da allora seguono percorsi alternativi. L'amministrazione comunale, a seguito di indagini e approfondimenti successivi, ha stabilito di demolire il vecchio ponte per costruirne uno nuovo.

Per la realizzazione dell'opera, il costo stimato per il Comune è di circa due milioni e mezzo di euro. Durante il periodo invernale, il ponte rimarrà chiuso al traffico. Per limitare i disagi alla viabilità, saranno predisposti percorsi alternativi, come già avviene per i mezzi pesanti e gli autobus.