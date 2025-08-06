A Cattolica inaugura la rinnovata Piazzetta Gina

Il cuore della Cattolica antica rinnovato con un restyling estetico e funzionale. Ultimati i lavori di risistemazione di Piazzetta Gina. E per celebrare la riconsegna alla città di uno spazio storico, legame tra passato e presente di Cattolica, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza all’inaugurazione di Piazzetta Gina in programma per sabato 16 agosto, alle ore 21. Ad arricchire l’evento di poetica, sarà la musica del gruppo acustico Bossa&Co, formato da Caterina Colombaroni, Enrico Jeff Cambrini e Giancarlo Messina.

“La città attendeva da tempo il restyling di Piazzetta Gina, uno dei luoghi del cuore di Cattolica – spiega l’Assessora alle manutenzioni e turismo Elisabetta Bartolucci -. Abbiamo ridato luce e decoro a questo spazio che collega la parte più antica della città, la via Pascoli, al centro commerciale naturale di via Bovio e via Mancini, attraverso la via Giordano Bruno. Sul fronte dei lavori, sono state sostituite tutte le parti ammalorate della pavimentazione e riportati in quota gli avvallamenti dovuti al flusso carrabile. Abbiamo così rimesso in sicurezza l’area, sia per i mezzi che per i pedoni, oltre che riqualificato esteticamente questo gioiello di piazzetta, a valorizzazione del contesto urbano e delle attività economiche e botteghe storiche prospicienti, che conferiscono un carattere di unicità e tipicità, nonché dei vicinissimi luoghi della cultura quali il Museo della Regina e Galleria Santa Croce. Piazzetta Gina, un luogo turistico e culturale identitario, da poter fruire e di cui godere tutto l’anno. A rendere ancora più elegante la piazzetta e a creare un’atmosfera calda e accogliente, saranno le luci felliniane che collegherò da piazza Nettuno a piazzetta Gina, passando per via Bruno. Questo è anche un luogo di aggregazione e socialità che puntiamo ad animare ancora di più con l’organizzazione di eventi, incontri e altre iniziative per cittadini e turisti”.