Polizia locale di Santarcangelo, al via i controlli notturni con unità cinofila

Hanno preso il via la scorsa notte (tra martedì 5 e mercoledì 6 agosto) i controlli notturni della Polizia locale di Vallata con il supporto dell’unità cinofila di Rimini, effettuati nell’area del centro urbano. Tra le zone interessate, in particolare, il centro storico, il parco Campo della Fiera, lo Sferisterio, via Arrigo Faini, via Ruggeri e il parco Francolini: dopo questa prima tornata, in ogni caso, i controlli saranno replicati in altre aree del Comune anche al di fuori del capoluogo.

Nell’opera di presidio, insieme al comandante Daniele Del Fabbro, sono stati impiegati tre agenti della Polizia locale di vallata – due dei quali in borghese – e l’unità cinofila di Rimini, composta dal conduttore e dal cane Dexter, splendido esemplare di pastore tedesco abilitato all’individuazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

“La collaborazione tra la con Polizia locale di Rimini, al pari di quella con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, coronata dal recente accordo per la formazione degli agenti, è fondamentale per rafforzare e qualificare ulteriormente un servizio prezioso per il presidio del nostro territorio, che manifesta di anno in anno esigenze sempre nuove e diversificate” spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Politiche per la Sicurezza, Luca Paganelli.